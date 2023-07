Sterren brengen ode aan overleden Tony Bennett: ‘Hij is onvervangbaar’

,,Zonder twijfel de meest stijlvolle zanger, man en artiest die je ooit zult zien. Hij is onvervangbaar. Ik hield van hem en aanbad hem. Gecondoleerd Susan, Danny en de familie”, schrijft Elton John op Instagram. De Amerikaanse Joe Bonamassa haalt op Twitter een optreden van Bennett op North Sea Jazz aan. ,,Ik zei net dat Tony Bennett op North Sea Jazz in 2012 het beste optreden gaf dat ik ooit heb meegemaakt. Het was alsof ik een naald op een plaat liet vallen. Hij was de laatste van de grootste generatie zangers en muzikanten”, deelt hij.

Gitarist Steven van Zandt noemt Bennett ‘een van de besten’. ,,De laatste van de legendes. Een man wiens hart zo groot was als zijn stem. ‘s Werelds meest vooraanstaande beoefenaar van de ‘Art Of Excellence’”, stelt Van Zandt. Nathan Followill van Kings of Leon vindt Bennetts stem “echt een van de zuiverste” die hij ooit heeft gehoord. Boy George noemt het overlijden van Bennett ‘het verlies van een legende’. Mick Hucknall van Simply Red stelt dat ‘de laatste van de grote jazz-crooners is vertrokken’.

The Muppets

Het Twitteraccount van The Muppets staat ook stil bij het overlijden van de zanger, die geregeld in de serie te zien was. ,,We hebben zoveel magische, muzikale herinneringen aan de geweldige Tony Bennett. Hij was een van onze favoriete gasten bij Muppets Tonight, speelde een cameo in Muppets Most Wanted en trad vaak op met Kermit en Miss Piggy. Tony was een onvergetelijk talent waar de wereld zoveel geluk mee heeft gehad”, schrijven de makers van de poppenserie.

Regisseur Martin Scorsese beschrijft de jazz-crooner als ‘een volmaakt artiest’. ,,Je hoeft alleen maar naar een van zijn honderden opnames te luisteren om dat te herkennen”, aldus de filmmaker in een verklaring. ,,Zijn stem voelde even vertrouwd en dichtbij als de stemmen van onze dierbaren. Ik weet dat dit gold voor miljoenen mensen over de hele wereld.” Ook actrice Bette Midler gaat hem missen, schrijft ze op Twitter. ,,Ik ben dankbaar dat ik leefde tijdens zijn muzikale heerschappij, om de muziek die hij maakte en de man zelf te horen en te koesteren.”

