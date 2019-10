Sterk acteren redt het slappe verhaal van musical Brugklas

Koning bedankt Nederlan­ders in India op bijzondere plek

17:49 Koning Willem-Alexander bedankte Nederlanders die in India wonen en werken vanavond tijdens een receptie op een bijzondere plek. Samen met koningin Máxima ontving hij leden van de Nederlandse gemeenschap in India in het Taj Mahal Palace & Tower in Mumbai, de zwaarst getroffen plek tijdens de terreuraanslagen die de havenstad in 2008 trof. Voorafgaand aan de receptie legden Willem-Alexander en Máxima een krans in de hotellobby ter nagedachtenis aan die verschrikkingen.