Stephen Boss (40), dj in show Ellen DeGeneres, overleden

Boss begon in 2014 als dj in The Ellen DeGeneres Show en bleef tot het einde van het programma in mei dit jaar. Sinds 2020 was hij ook uitvoerend producent van de talkshow. In 2008 beleefde Boss zijn doorbraak toen hij tweede werd in het Amerikaanse dansprogramma So You Think You Can Dance. Later speelde hij ook mee in films als Step Up en Magic Mike XXL.