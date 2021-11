Stemmen voor Top 2000 kan vanaf komend weekend

Journalist heeft cd Adele niet gehoord, Sony verbiedt uitzending gesprek

Platenmaatschappij Sony weigert de opnames vrij te geven van een exclusief gesprek dat zangeres Adele had met een Australische journalist. De verslaggever bekende tijdens het gesprek met de Britse zangeres dat hij maar één nummer van haar nieuwe plaat had gehoord. Daarom wil Sony niet dat het interview wordt uitgezonden, meldt The Guardian.

