Stembus Televizier-Ring is geopend

Voor de onderscheiding zijn 25 programma’s in de race. Twintig daarvan werden in voorrondes geselecteerd door het publiek, de overige vijf kregen een wildcard van de organisatie. Onder meer Chateau Meiland (SBS6), De luizenmoeder (AVROTROS), Heel Holland bakt (Omroep MAX) en Jinek (KRO-NCRV) dingen mee naar de prijs.



De Gouden Televizier-Ring is niet de enige prijs waar voor kan worden gestemd. Het publiek kan ook een stem uitbrengen op de Televizier-Sterren voor de beste presentator en presentatrice, de beste acteur of actrice, het talent van het jaar en voor digital impact. Voor het eerst is er ook een verkiezing voor de beste online-videoserie. De Televizier-Ster voor het beste jeugdprogramma, voorheen bekend als de Gouden Stuiver, heeft een eigen stemprocedure.