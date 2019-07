Stel u eens voor: Martien en Erica naast Gordon en Wendy op de SBS-barbecue

Ik weet niet zo goed of de tranen die gisteravond tijdens Chateau Meiland over mijn wangen biggelden van het lachen of huilen waren. De kanoscène over rivier de Vienne was zo mogelijk nog hilarischer dan de beruchte stressvolle autorit naar Frankrijk uit aflevering 1. Maar tegelijk was het natuurlijk ook het voorlopige einde van de reeks, die het onverwachte tv-hoogtepunt vormde van 2019 tot nu toe. Hoe moeten we toch in hemelsnaam de Martien/Erica/Claire/Maxime/Caroline-loze weken of maanden door komen? Gelukkig begint We Zijn Er Bijna volgende week, dat scheelt.