Stekker uit glijbaanshow na diarree-uitbraak onder crew

B&B Vol Liefde op zoek naar deelnemers voor tweede seizoen

5 augustus Nederlanders die een bed and breakfast of chambre d’hotes runnen in Europa en op zoek zijn naar de liefde, kunnen zich nu opgeven voor een eventueel tweede seizoen van de zomerhit B&B Vol Liefde. TV-producent Blue Circle is op zoek naar de opvolgers van Bert, Vincent, Jacob, Debbie, Roxanne en Caroline.