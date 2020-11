Stefan de Walle: ‘Blij dat we stoomboot door woelige wateren hebben geloodst’

win tickets Dua Lipa geeft mysterieus concert vanuit opslag­loods, Elton John is erbij

26 november De Kosovaars-Britse zangeres Dua Lipa heeft een originele manier gevonden om in coronatijd toch een concert te geven. De 25-jarige popzangeres treedt morgen op in een opslagloods, vanuit waar het concert met de naam Studio 2054 live wordt uitgezonden. De show wordt in vier verschillende tijdzones gestreamd.