Steenrijk Straatarm-deelnemers Rogier en Frank populair

Romanticus Lev bezorgt Victoria tranen als hij voor haar in het Oekra√Įens zingt

11:10 Evgeniy Levchenko weet de moeder van zijn kind tranen te bezorgen als hij speciaal een liedje voor haar zingt in het Oekra√Įens. Lev was¬†gisteravond¬†samen met Victoria Koblenko (36) te gast in het RTL-programma The Story of My Life. Ontroerde kijkers reageerden massaal op Twitter.