Steeds vaker meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de media: ‘Ik durf niets meer’

Vreemde Kostgangers George Kooymans: ‘Spieren gaan sneller achteruit dan ik dacht en dat is shit’

Mist heet het derde en laatste album van Vreemde Kostgangers. Donderdag komt de plaat uit, in omstandigheden die niemand had gewild. George Kooymans is ongeneeslijk ziek en sinds de dood van Henny Vrienten, vorig jaar, is het trio niet meer compleet. Boudewijn de Groot (78) en Kooymans (75) doen in een tweeluik op deze site hun verhaal.