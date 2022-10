Steeds meer bedrijven verbreken banden met Ye West na antisemitische uitspraken

West deed de afgelopen weken diverse antisemitische uitspraken in interviews en in tweets. Zo beweerde hij dat de vorig jaar overleden George Floyd niet is overleden door verstikking tijdens een politieoptreden, maar door de drug fentanyl. Daarnaast verkondigde hij in meerdere interviews antisemitische samenzweringstheorieën. Dat zorgde ervoor dat afgelopen weekend een groep demonstranten in Los Angeles de nazi-groet bracht en een spandoek met de tekst ‘Kanye heeft gelijk over de Joden’ ophing.