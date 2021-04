Stayin’ Alive Disco Fever: ‘Mensen willen gewoon weer uit hun dak gaan op goede muziek’

Mogelijk zestien besmettin­gen bij Field­lab-festivals

9 april Er zijn mogelijk zestien mensen besmet met het coronavirus tijdens de proeffestivals van Fieldlab Evenementen in Biddinghuizen. Het gaat daarbij om vier mogelijke besmettingen tijdens het Back to Live Dance Festival op zaterdag 20 maart en om twaalf mogelijke besmettingen tijdens het Back to Live Popfestival op zondag 21 maart.