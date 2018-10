Star Wars-componist John Williams (86) opgenomen in ziekenhuis

Bartho Braat speelt Sinter­klaas in nieuwe RTL-serie

14:07 Acteur Bartho Braat, die wereldberoemd werd in Nederland als Jef Alberts in soapserie GTST, gaat Sinterklaas spelen in een nieuwe serie van RTL en Videoland. De twee platformen lanceren op 17 november, als Sinterklaas in het land komt, De Pepernoten Club. Andere rollen in de serie zijn weggelegd voor YouTube-sterren MeisjeDjamila, Clonny Games en Bibi.