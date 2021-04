Stalker die inbreekt in appartement Taylor Swift opgepakt

Het is zeker niet de eerste keer dat Swift lastig wordt gevallen door een stalker. In 2018 kreeg een man een straatverbod opgelegd toen hij gewapend met een mes een van haar huizen in probeerde te komen. Een andere man kreeg in datzelfde jaar ook een straatverbod nadat hij brieven had gestuurd waarin hij dreigde de zangeres te verkrachten en te vermoorden.

Een jaar later werd een man veroordeeld die ook haar appartement was binnengedrongen. Hij kreeg een gevangenisstraf van zes maanden nadat hij in het huis in New York een douche had genomen en daarna in slaap was gevallen.



Het lijkt erop dat Swift bij de laatste inbraak niet thuis was.