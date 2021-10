Staking in Hollywood afgewend na deal met producenten

Rustperiodes en maaltijdpauzes

De onderhandelaars zijn een nieuw driejarig akkoord overeengekomen. Volgens de vakbond is in de voorlopige deal rekening gehouden met de eisen van de medewerkers. De IATSE zei zaterdag in een verklaring dat de overeenkomst “kernkwesties aanpakt, waaronder redelijke rustperioden, maaltijdpauzes, een leefbaar loon voor degenen die onderaan de loonschaal staan, en aanzienlijke verhogingen van de vergoedingen die door nieuwe-mediabedrijven moeten worden betaald”. De deal moet nog wel worden goedgekeurd door de medewerkers, maar de staking is in elk geval voorlopig van de baan.