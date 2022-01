Squid Game van troon gestoten: Cobra Kai is officieel de best bekeken serie op Netflix

Squid Game is niet langer de populairste serie op Netflix. De Zuid-Koreaanse reeks moet plaatsmaken voor Cobra Kai . Amper vier dagen na zijn release op oudejaarsavond mag de show zich voortaan officieel de best bekeken serie van het streamingplatform noemen.

Cobra Kai borduurt voort op de legendarische film Karate Kid uit 1984, waarin de competitieve wereld van de vechtsport in Californië centraal staat. De serie, waarvan er ondertussen al vier seizoenen bestaan, was sowieso al ontzettend populair. In juli werd Cobra Kai bijvoorbeeld al genomineerd voor vier Emmy’s, waaronder die voor beste comedyserie.

Volgens Variety stond de reeks in de week van 27 december tot en met 2 januari op de eerste plaats van de Top 10 English TV Shows. Het Amerikaanse magazine stelt verder ook dat het vierde seizoen van de reeks ondertussen al zo’n 120 miljoen uur bekeken werd. Cobra Kai doet het daarmee beter dan The Witcher en Emily in Paris. Beide titels kregen onlangs een tweede seizoen op het streamingplatform.

Vijfde seizoen op komst

Cobra Kai zag het licht in 2018 en werd al snel populair. In de serie komen Daniel LaRusso (gespeeld door Ralph Macchio) en zijn voormalige plaaggeest Johnny Lawrence (William Zabka) voor het eerst sinds 34 jaar weer samen en laait hun rivaliteit weer op. Andere acteurs die meespelen in de serie zijn Tanner Buchanan, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Martin Kove en Thomas Ian Griffith.

Het vierde seizoen van Cobra Kai is bovendien niet het laatste. Nog voor de release van het huidige deel werd er al een vijfde seizoen van de reeks aangekondigd.