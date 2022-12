Sporen van verdovende middelen in lichaam Anne Heche, maar ze was niet onder invloed

Actrice Anne Heche (53) overleden, ex-vrien­din Ellen DeGeneres spreekt van ‘verdrieti­ge dag’

De Amerikaanse actrice Anne Heche is overleden. Dat heeft een woordvoerder van de familie van Heche, die vorige week bij een auto-ongeluk ernstige hersenschade opliep en in coma lag, vrijdag laten weten. Heche werd 53 jaar. Omdat zij hersendood is verklaard, is zij wettelijk gezien gestorven. De actrice ligt nog wel aan de beademing. Dit omdat haar familieleden momenteel uitzoeken of haar organen nog levensvatbaar zijn en kunnen worden gedoneerd.

13 augustus