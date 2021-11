Spin-off Mocro Maffia verschijnt 10 december op Videoland

Guus Meeuwis keert in 2022 met Groots terug in het Philips Stadion

Later deze maand wijkt Guus Meeuwis noodgedwongen uit naar Ahoy, maar volgend jaar keert zijn concertreeks Groots met een zachte G terug op de plek waar het thuishoort: het Philips Stadion in Eindhoven. De zanger geeft in juni drie optredens.

8 november