Spike Lee roept ook als juryvoorzitter Cannes op tot activisme

Blijf een vuist maken tegen onrecht en ‘gangsters’. Dat was de belangrijkste boodschap die juryvoorzitter Spike Lee had aan de journalisten op de eerste dag van het festival van Cannes. Het is de eerste keer sinds corona dat het evenement aan de Cote d’Azur plaatsvindt. De regels zijn streng; ook alle juryleden deden tijdens de persbijeenkomst dinsdag hun mondkapjes alleen af als zij iets zeiden.

Spike Lee presenteerde in 1989 in Cannes zijn baanbrekende film Do the right thing en blikte daarop terug. ,,Ik schreef dat verhaal 33 jaar geleden. En je zou hopen en denken dat we zoveel motherfucking years later niet meer zouden hoeven zien dat zwarte mensen als beesten worden opgejaagd en afgeslacht. Kijk naar Eric Garner, kijk naar George Floyd, die werden gelyncht.” Garner en Floyd zijn zwarte slachtoffers van buitensporig politiegeweld in de VS.

Lee gaf uitgebreid antwoord toen een journalist uit Georgië een vraag stelde over de lhbti-mars die eerder deze week in haar land werd afgelast onder druk van rechtse tegenstanders. ,,Deze wereld is gevuld met gangsters, mensen als ‘Agent Orange’ die geen enkele scrupules kennen”, stelde hij. ‘Agent Orange’ is de naam die hij standaard gebruikt om de Amerikaanse ex-president.Donald Trump aan te duiden. ,,Dit is de wereld waar we in leven, dat is een gegeven. We moeten ons blijven uitspreken tegen dat soort mensen.”

Iedereen is gelijk

Hij prees de vrouwelijke journalist dat zij dat deed. ,,En nu is het de taak aan je collega’s die hier in Cannes zijn om jouw verhaal verder te brengen. Ook filmcritici kunnen meer doen dan films bekritiseren. Zij kunnen zich ook uitspreken over echte gangsters.” Vragen over hoe Lee als juryvoorzitter de 24 competitiefilms gaat beoordelen, beantwoordde hij niet. Hij stelde alleen met klem dat ‘iedereen in de jury gelijk is’.

In de competitie van Cannes draaien dit jaar twee films met een Nederlands tintje. Regisseur Paul Verhoeven presenteert zijn Franstalige nonnendrama Benedetta en Gijs Naber speelt de hoofdrol in The Story of my Wife van de Hongaarse regisseur Ildikó Enyedi.

