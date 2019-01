Spike Lee filmt bij grens VS-Mexico voor videoclip The Killers

KRO-NCRV: bijna nieuw contract presenta­tri­ce Yvon Jaspers

21:37 KRO-NCRV is in gesprek met Yvon Jaspers over de verlenging van haar contract. Dat laat de omroep weten na berichtgeving van het programma 6 Inside. Presentator Albert Verlinde stelde daarin dat Jaspers en de omroep een nieuw contract hebben gesloten voor drie jaar, maar nog in onderhandeling zijn over de details.