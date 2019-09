Spider-Man weg bij Marvel, verdwijnt uit films als The Avengers

Tony Vinciquerra, de ceo van Sony, bevestigt het vertrek van Spider-Man bij Marvel vandaag aan het Amerikaanse tijdschrift Variety. Hij stelt dat de deur voorlopig is gesloten voor verdere samenwerkingen. Opvallend, omdat de film Avengers: Endgame, die recent uitkwam de film met de grootste opbrengst ooit was. Spider-Man: Far From Home passeerde onlangs ook de grens van 1 miljard dollar.



De twee filmstudio's hebben nu besloten dat ze niet langer samen kunnen werken. De onderhandelingen over nieuwe films zijn stukgelopen. Vinciquerra spreekt dat er geen onenigheid is tussen Sony en Marvel. Maar het besluit houdt wel in dat de Spider-Man van acteur Tom Holland zal verdwijnen uit de Marvel-wereld. Wel kunnen er nog zogenoemde standalone-films over de spinachtige superheld gemaakt worden.