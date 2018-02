Spice Girls treden op tijdens de Royal Wedding

In de show vraagt één van de presentatrices aan Mel B of zij iemand kent die naar de bruiloft van Harry en Meghan op 19 mei gaat. De vrouwen reageren dolenthousiast wanneer Melanie Brown, Mel B's volledige naam, antwoordt dat alle Spice Girls zijn uitgenodigd. Wanneer ze vervolgens met een betekenisvolle blik reageert op de vraag of de Britse meidengroep ook op gaat treden, gaan de presentatrices helemaal uit hun dak. Daarop reageert Mel B lachend: ,,Ik ga weg. Ik ga ontslagen worden."

Er wordt al weken gespeculeerd over een mogelijke comeback van de populaire meidengroep. Begin februari waren Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Melanie Brown en Geri Halliwel allemaal in London, waardoor de geruchten over een nieuwe tour flink werden aangewakkerd. Maar Victoria Beckham maakte daar snel een einde aan door de geruchten te ontkrachten in een gesprek met Vogue.

Het is niet de eerste keer dat de Spice Girls een tijdelijke comeback maken. Nadat de groep in 2001 stopte met optreden, gaven ze zes jaar later enkele reünieconcerten. Ook voor de slotshow van de Olympische Spelen in London in 2012 betraden de vijf vrouwen opnieuw het podium.

Bekijk hier het interview met Mel B.