Spice Girls krijgen weer klachten over slecht geluid tijdens concert

De moeder van Elton John was een feeks

10:40 In haar rol als de moeder van Elton John spreekt de Amerikaanse actrice Bryce Dallas Howard (38) in Rocketman, die donderdag in première gaat, het meest vileine zinnetje in de rockmusical uit als haar zoon bekent homoseksueel te zijn. ,,Je zult nooit de ware liefde ervaren”, bijt zij hem toe.