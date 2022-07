Spaanse justitie eist acht jaar cel tegen Shakira vanwege belastingontduiking

updateJustitie in Spanje heeft een celstraf van ruim acht jaar geëist tegen Shakira (45) vanwege belastingontduiking. De artiest zou over de jaren 2012-2014 haar inkomstenbelasting van 14,5 miljoen euro niet hebben betaald. Het Openbaar Ministerie eist ook 23,7 miljoen euro boete. De belangrijkste vraag is: woonde Shakira die periode wel of niet in Spanje?

Zij zegt van niet en houdt vol dat ze daarom niets verkeerd heeft gedaan. Volgens haar advocaten woonde ze destijds op de Bahama’s en verhuisde ze pas in 2015 naar Spanje. Justitie vindt dat onzin: Shakira was sinds 2011 samen met de Spaanse voetballer Gerard Piqué en spendeerde veel tijd in Barcelona. En wie meer dan 183 dagen per jaar in het land verblijft, wordt volgens El Paìs belastingtechnisch gezien als inwoner.

De Belastingdienst heeft haar gedrag van die jaren onder de loep genomen, aldus de krant. Ze analyseerden haar berichten op sociale media, maar keken ook naar de transacties van bezoekjes aan de kapper en schoonheidssalon. Ook werd duidelijk dat ze tijdens haar eerste zwangerschap een kliniek in Barcelona bezocht en in de buurt een opnamestudio huurde. Justitie rekent haar aan dat ze niet alleen belasting heeft ontdoken, maar dat ook nog heel sluw zou hebben gedaan met een netwerk van zeker veertien ondernemingen.

Shakira, die momenteel nog in Spanje woont, weigerde eerder een schikking met justitie over de aanklachten. Het is niet bekendgemaakt welk schikkingsbedrag op tafel lag. De ster moet nu volgens Spaanse media terechtstaan, maar heeft het geld dat de Belastingdienst misliep, 14,5 miljoen euro aan achterstallig geld en 3 miljoen euro rente, inmiddels betaald. Daardoor zal een eventuele straf waarschijnlijk lager uitvallen. Het is nog niet duidelijk wanneer het proces begint.

Scheiding

De relatie van Shakira met Piqué liep recent stuk, naar verluidt omdat de FC Barcelona-speler vreemd was gegaan. De zangeres werkt momenteel aan een echtscheiding. Beiden hebben aangegeven in het belang van hun twee kinderen dit op goede voet te willen schikken, zo veel mogelijk buiten de publiciteit.

Shakira wil volgens Spaanse media onder meer de voogdij over de kinderen en met het kroost naar Miami verhuizen. Ze zou dan alle kosten van het opvoeden van de kinderen voor haar rekening nemen en voor haar ex minstens vijf eersteklasretourtjes Miami per jaar betalen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: