Soundtrack Special: De beroemde en invloedrijke filmmuziek van Alfred Newman

Alfred Newman (1900-1970) schreef muziek voor talloze filmklassieker als The Robe (1953), The Diary of Anne Frank (1959) en How the West Was Won (1962). In dit tweede deel van een podcast-tweeluik over componisten in het Gouden Tijdperk van Hollywood, legt componist en kenner Matthijs Kieboom uit hoe belangrijk Newmans werk en werkwijze was. Ook laat hij horen hoe zijn stijl is terug te vinden in de hedendaagse filmmuziek. Een hoorcollege bomvol schitterende soundtracks dus.