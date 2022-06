Soundos fikt Media Brothers helemaal af na statement: ‘Jullie zijn aan het lullen en dat weet je’

Soundos El Ahmadi gaf vanochtend op Instagram aan een filmrol te zijn kwijtgeraakt nadat ze het betrokken productiehuis had meegedeeld in verwachting te zijn. Volgens producent Media Brothers van de bewuste jeugdfilm, Leeuwin , vindt de draaiperiode plaats als El Ahmadi hoogzwanger is. ‘De fysiek zware rol als jeugd-voetbaltrainster zou dan zowel voor haarzelf, haar baby als voor de filmproductie risicovol zijn’, reageerde het bedrijf . Op Instagram heeft Soundos zojuist een nieuw filmpje gedeeld waarin ze uitgebreid ingaat op het statement van de productiemaatschappij. Ze geeft aan zelf niet gebeld te zijn door het bedrijf dat haar afwees. ,,Ze hebben wel energie om voor de camera te vertellen dat zij goede mensen zijn die mij wilden beschermen. Jawel, lieve kindjes, ze wilden mij beschermen omdat ze niet wilden dat ik hoogzwanger ging werken. Ten eerste: ik ben dan niet hoogzwanger tijdens die periode. Ten tweede: zij weten niet hoe ver ik ben in mijn zwangerschap. Ten derde: ik bepaal zelf wat mijn lichaam wel of niet aankan. Dat hoeven niet vijftien mannen - die allemaal op elkaar lijken - voor mij te besluiten.” Ze trekt daarom de conclusie: ,,Jullie zijn aan het lullen en dat weten jullie. Niemand heeft de ballen gehad om mij te bellen. Jullie komen nu met bullshit over castingprocedures.”

Gevraagd of gepolst

Volgens El Ahmadi klopt het verhaal van Media Brothers niet. In het persbericht stelde het bedrijf: ‘In diverse media wordt ten onrechte de indruk gewekt dat Soundos een rol zou hebben gekregen in onze jeugdfilm Leeuwin, een coproductie tussen Levitate Film en The Media Brothers. Het klopt dat Soundos gepolst is voor de rol van een jeugdtrainster. Samen met een aantal andere actrices. Maar deze castings moeten überhaupt nog plaatsvinden. Voorlopig hebben we er allereerst om artistieke redenen de voorkeur aan gegeven om andere actrices uit te nodigen voor een auditie voor deze rol.’



El Ahmadi reageert: ,,Ik werd gevraagd voor een rol. Ik zeg ja, maar zeg tegen die mensen wel eerlijk dat ik zwanger ben.” Volgens de actrice wilden de filmmakers op dat moment niet meer met haar werken. ,,Kom niet met rookgordijnen en bladibla. Weet je wat jullie zou sieren. Als jullie zouden zeggen: we hebben het verkeerd aangepakt, man. Sorry, we nemen het mee voor de toekomst. Misschien moeten we voor wat meer diversiteit zorgen. En vrouwen als volwaardige mensen zien. Misschien moeten we dat doen. Dat had jullie gesierd. Niet met Arbowetten komen en met bullshitverhalen, want je lult! En dit soort poepverhalen moet je vertellen tegen je moeder. En mij niet bellen, omdat je weet dat ik gelijk heb!”



De telefoon van El Ahmadi stond na haar bericht op Instagram naar eigen zeggen roodgloeiend. ,,Dat komt omdat ik iemand heb geëxposed. Dat gebeurt niet in de tv- en filmwereld, omdat mensen heel erg bang zijn. Dat komt omdat productiemaatschappijen vaak een machtspositie hebben en overal mee wegkomen. Ik spreek mij wel uit, omdat ik niet bang ben voor die machtspositie en voor verandering ben.”