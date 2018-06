Sophia Loren naar Vlissingen voor filmprijs

Sophia Loren brak door met haar rol in de film La Ciociara (Two Women) van de Italiaanse regisseur Vittorio De Sica. In 1962 won ze de Oscar voor de Beste Actrice in voornoemde film. Daarna volgden vele internationale filmprijzen, waaronder Golden Globes, BAFTA Awards en ook in Cannes viel ze in de prijzen. Loren groeide uit tot een levende legende en wordt nog steeds geroemd om haar schoonheid.