Sony trekt Spacey-film terug van filmfestival

Eerder overwoog Sony om de release van All the Money in the World uit te stellen, maar daar gaat de studio te ver. De film is niet het werk van één persoon, stelt Sony. ,,Er hebben ruim achthonderd mensen aan gewerkt, sommigen zelfs enkele jaren. Het zou onrechtvaardig zijn om ze allemaal te straffen vanwege de wandaden van een van de acteurs." All the Money in the World gaat daarom gewoon zoals gepland op 22 december in première.