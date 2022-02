Sony Music zet samenwerking met Lil Kleine stop

Aangehouden

Lil Kleine werd vorig weekend aangehouden op verdenking van zware mishandeling en/of mishandeling, twee dagen nadat hij door de rechter was veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het schoppen van een man in een nachtclub. De rapper zou zijn vriendin Jaimie Vaes hebben mishandeld. Zij deed geen aangifte. Het onderzoek loopt nog, in afwachting daarvan kwam de rapper woensdag vrij. Het Openbaar Ministerie is tegen die vrijlating in beroep gegaan.