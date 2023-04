Songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper stijgt bij bookmakers ondanks kritiek

Mia en Dion zongen afgelopen weekend voor het eerst hun nummer Burning Daylight tijdens een songfestivalpreparty in Madrid. AvroTros liet weten alle vertrouwen in de Nederlandse songfestivaldeelnemers te houden. ,,Het gaat hier om een preparty die bedoeld is voor fans. En techniek stond hier niet heel hoog in het vaandel’’, aldus de woordvoerder. Er waren onder meer problemen met de zogeheten in-ears, de oordopjes die artiesten op het podium dragen. ,,Het is jammer, maar wij hebben en houden alle vertrouwen in Mia en Dion.”