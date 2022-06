Songfestival volgend jaar niet in Oekraïne, organisatie praat nu met BBC

Het Eurovisie Songfestival heeft volgend jaar niet plaats in Oekraïne. De overkoepelende organisator European Broadcasting Union (EBU) vindt het gezien de oorlog in Oekraïne niet veilig om het evenement er te organiseren.

De EBU begint nu gesprekken met de Britse omroep BBC, de nummer twee van dit jaar. Britse media meldden gisteren al dat als Oekraïne het liedjesfestijn niet kon organiseren, dat het Verenigd Koninkrijk die taak dan op zich zou nemen. Glasgow zou aangewezen zijn als de plek worden waar de 68e editie van de Europese muziekwedstrijd plaats moet vinden.



Eerder werd al duidelijk dat in het OVO Hydro in Glasgow een flink gat heeft in mei in de programmering, de maand waarin het Songfestival plaatsvindt. De evenementenzaal heeft op de planning de Magic Mike Arena Tour staan op 25 april, een concert van André Rieu op 27 mei en een paar shows van Ozzy Osbourne van 2 tot 4 juni, maar in de hele maand mei is de agenda verder leeg.

De EBU stipt in een verklaring aan dat het songfestival een van ‘de meest complexe tv-producties ter wereld’ is en dat er jaarlijks duizenden mensen aan werken en op af komen. Ook zijn er zeker twaalf maanden nodig om het evenement te organiseren. De Europese omroepenkoepel kon daarom niet wachten met een beslissing. De EBU begrijpt dat de teleurstelling groot is bij de verantwoordelijk Oekraïense omroep UA:PBC.

Terugkeren

Normaal gesproken gaat de organisatie van het songfestival naar het winnende land. De EBU heeft de afgelopen tijd met de Oekraïnse omroep UA:PBC gekeken naar de mogelijkheden en scenario’s. Oekraïne liet afgelopen week nog weten een songfestival te overwegen in drie verschillende regio’s.

Het is volgens de EBU wel de bedoeling dat Oekraïne in de shows van volgend jaar terugkeert. Dit wordt ook besproken met de omroep die het wel gaat organiseren.

Oekraïne won het songfestival vorige maand voor de derde keer met de groep Kalush Orchestra. Zij sleepten de overwinning binnen dankzij een enorm aantal publieksstemmen. Ondanks de oorlog liet UA:PBC steeds weten serieus te zijn over een songfestival in Oekraïne. Verschillende landen boden zich al aan om de omroep te helpen met de organisatie of om het evenement helemaal over te nemen.