Songfestival-act Oekraïne vraagt publiek om hulp na optreden

,,Ik vraag jullie allemaal: help Oekraïne alsjeblieft, help Marioepol, help Azovstal!” riep Psiuk nadat hij met het liedje Stefania had opgetreden. Dinsdag tijdens de eerste halve finale bedankte hij iedereen nog ‘voor alle steun’.

Even later maakte de Duitse zanger Malik Harris tijdens zijn optreden een statement door zijn gitaar om te draaien waarop de Oekraïense vlag te zien was met daar doorheen het woord ‘vrede’.

Het IJslandse trio Systur heeft na hun optreden in de finale ook een statement gemaakt door om vrede te vragen in Oekraïne. ,,Peace for Ukraine”, riepen de drie zussen nadat ze klaar waren.

Tot dusver is de oorlog in Oekraïne nog geen enkele keer besproken tijdens de liveshows van het songfestival. Ook het presentatietrio heeft er deze week niets over gezegd.

De foto’s van Timur Mirosjnytsjenko, die vanuit een bunker het Eurovisie Songfestival becommentarieert, gingen eerder deze week de wereld rond. Het was op z’n zachtst gezegd een opvallend beeld. ,,We moeten uiteraard niet constant in de bunker zitten, enkel tijdens de luchtaanvallen”, legde Timur Mirosjnytsjenko uit. ,,Maar helaas heeft Rusland ons geen schema gegeven.” Daarom presenteert hij het Songfestival uit voorzorg vanuit de bunker. ,,Vanwege de veiligheidsmaatregelen, maar ook zodat we niet onderbroken worden tijdens de uitzending. En dat is nodig, want gisteren begonnen de luchtalarmen tien minuten voor de show te klinken. Het was dus een goede beslissing om vanuit de bunker te presenteren.”

