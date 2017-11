'Soldaat' ontvangt 2,5 miljoenste bezoeker

De musical in de tot theater verbouwde hangar van het voormalige militair vliegveld Valkenburg is de langstlopende en meest bezochte voorstelling in de Nederlandse theatergeschiedenis. De voorstelling over het leven van Erik Hazelhoff Roelfzema is al meer dan 2.250 keer opgevoerd. Hij was in de Tweede Wereldoorlog verzetsstrijder, oorlogspiloot en later adjudant van koningin Wilhelmina.