Softporno kan niet meer op tv: ‘Als je ranzige plaatjes wil, dan is Google je grootste vriend’

bekend van netflix Nep-influencer die New Yorkse jetset bedroog met miljonairs­le­ven werkt aan eigen tv-show

Anna Sorokin, de fraudeur die de inspiratiebron vormde voor de hoofdpersoon uit de Netflixserie Inventing Anna, werkt aan een eigen tv-programma. In haar appartement in New York, waar ze onder elektronisch huisarrest staat, nodigt ze verschillende gasten uit met wie ze gaat dineren.

26 januari