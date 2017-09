'Sobral (winnaar Songfestival) eerste op wachtlijst voor donorhart'

Sobral ligt sinds vorige week op de intensive care in een ziekenhuis in de stad Carnaxide, niet ver van Lissabon. De 27-jarige zanger kampt al langere tijd met hartproblemen. Zijn conditie is volgens de krant nu stabiel.



,,Hij is zeer hoopvol dat het hart zal komen", stelt een vriend. ,,Hij wordt gecontroleerd en ze zuigen op dit moment twee vloeistoffen op die zich hebben opgehoopt in de buik."



Tijdens het Songfestival in Oekraïne, waar hij als winnaar uit de bus kwam met het nummer Amar Pelos Dois, was al duidelijk dat het niet goed ging met Sobral. Zo liet hij de repetities door zijn zus doen. Begin deze maand gaf de zanger aan dat het slechter met hem ging en dat hij zijn carrière op een laag pitje moest zetten vanwege zijn gezondheidsproblemen.