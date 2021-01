Snelle koopt droomhuis in de buurt van Gorssel: ‘Ik ben terug aan De Overkant!’

Snelle heeft zijn eerste huis gekocht. Hij gaat aan ‘De Overkant’ wonen, meldt de 25-jarige artiest uit Deventer op zijn Instagramaccount. Snelle (geboortenaam Lars Bos) woonde tijdelijk in Amsterdam, maar laat weten dat hij blij is om terug te keren naar de regio waar hij is geboren en getogen.

De rapper/zanger meldde gisteren het nieuws over zijn droomhuis. Waar dat precies staat, laat hij in zijn post op Instagram een beetje in het midden, Snelle besluit dat bericht met: ‘Ik ben terug aan De Overkant’.

Één van de meest succesvolle artiesten van de afgelopen twee jaar keert daarmee terug naar zijn roots. Snelle, die opgroeide in Gorssel, daarna verhuisde naar zijn geboorteplaats Deventer en tot voor kort tijdelijk in Amsterdam woonde, legde afgelopen zomer in de Stentor uit wat hij bedoelde met ‘De Overkant’.

Track

Sprekend vanuit Gorssel bezien: ,,Voor iedereen is de overkant persoonlijk. In mijn geval alles na de brug richting Deventer. Mijn mooiste jeugdherinnering is het schuurtje waar we onze eerste demo’s opnamen. Dat stond in de tuin van de ouders van een vriend van me. Daar hebben we heel wat uren gespeeld.’’

Snelle kreeg de vraag over de term nadat hij met Suzan & Freek de gelijknamige track De Overkant had uitgebracht. Hieronder zie je de clip van dat nummer.

Één miljoen euro

Verschillende sites tonen plaatjes van een luxe woonboerderij onder de rook van Gorssel, met onder meer vijf slaapkamers, een sauna en een bijgebouw dat toegankelijk is door een glazen gang . De woonoppervlakte van dat huis beslaat een kleine 400 vierkante meter, de kostprijs zou rond één miljoen euro hebben gelegen.

Snelle wil niet dieper ingaan op vragen over zijn nieuwe stulp, laat hij via zijn publicist Sanne Pel weten. ,,Wij hopen erg op jullie begrip dat hij zijn huis en adres graag privé houdt en dat jullie de exacte locatie niet publiceren. Lars laat wel weten erg blij te zijn om weer in de Stentorregio te wonen!’’

Droom

Met de aankoop van zijn eerste huis zijn alle dromen die Snelle twee jaar geleden had, al uitgekomen. In een interview met deze krant gaf hij destijds aan te dromen van een album op nummer 1 en een oude boerderij kopen in de buurt van Gorssel. ,,En die dan van binnen helemaal renoveren. Inclusief studio.’’

Volledig scherm Rapper Snelle, twee jaar geleden onder de Wilhelminabrug in Deventer: dromen van een nummer 1 album en een grote boerderij bij Gorssel. Dromen die zijn uitgekomen. © FOTO HISSINK

