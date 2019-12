Snelle heeft al drie Edison Pop-nominaties op zak

Angela de Jong wint mediaprijs Opzij

22:01 Claudia de Breij is door feministisch tijdschrift Opzij uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw in de cultuursector. Claudia wordt geroemd om ‘haar stevige meningen en bijzondere observaties’. De cabaretière, die momenteel heel hard werkt aan haar oudejaarsconference, was niet bij de uitreiking aanwezig. Zij laat in een korte reactie weten ‘zeer vereerd en verrast te zijn’.