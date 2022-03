Snelle ging weg bij beste vriend als manager: 'Gelukkig maar één week naar gevoel gehad’

Recensie In de Ama­zon-thril­ler Deep Water is de vrouw weer ouderwets een lustobject

Met films als 9½ Weeks, Fatal Attraction en Indecent Proposal was regisseur Adrian Lyne lang de koning van de erotische thriller. Na een afwezigheid van zo’n 20 jaar is de Brit (nu 81!) ineens terug in het veld met een film, vanaf vandaag te zien op Amazon Prime Video, die op thematisch vlak naadloos in zijn oeuvre past. Maar hoe vertaalt dat kenmerkend geile randje van zijn werk zich naar het huidige #metoo-tijdperk?

