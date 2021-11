Sms'jes Meghan openbaar in zaak tegen Britse tabloids

Sms’jes en e-mails die Meghan in 2018 stuurde naar haar toenmalige perschef Jason Knauf zijn openbaar gemaakt door een rechtbank in Londen. In de berichten schrijft de hertogin van Sussex onder meer dat Harry constant achter de broek gezeten werd door zijn familie over de band met haar vader Thomas Markle.

In de berichten, die zijn vrijgegeven in de rechtszaak van Meghan en Harry tegen Associated Newspapers, de uitgever van tabloids MailOnline en The Mail on Sunday, schrijft de hertogin onder meer over haar plannen om een brief te schrijven aan haar vader. Aanleiding voor de brief was dat Thomas, met wie ze nauwelijks contact had, in aanloop naar haar huwelijk met Harry steeds de media opzocht om interviews te geven over zijn dochter.

Dat die situatie ook de Britse koninklijke familie een doorn in het oog was, blijkt uit de berichtjes die Meghan indertijd aan Knauf stuurde. ‘De reden om dit te doen is dat ik zie hoeveel pijn het H doet’, schrijft Meghan waarbij ze met H haar verloofde Harry bedoelt. ‘Zelfs na een week met zijn vader en het eindeloos uitleggen van de situatie, lijkt zijn familie het niet te begrijpen en blijven ze vragen ‘of ik niet gewoon naar hem toe kan gaan om het te stoppen’. Ze begrijpen het gewoon niet, dus door de brief te schrijven kan H aan zijn familie zeggen ‘ze heeft geschreven en hij doet het nog steeds’. Ik hoop hiermee H te beschermen voor het continue uitschelden, en hoewel het onwaarschijnlijk is, zal mijn vader misschien even stoppen.’

Uit de berichtjes blijkt ook dat Meghan er rekening mee hield dat de brief gelekt zou worden. ‘Het is duidelijk dat alles wat ik heb opgesteld met de wetenschap is dat het kan worden gelekt, dus ik ben zorgvuldig geweest in mijn woordkeuze.’

Privacy

De berichten zijn openbaar gemaakt om boven water te krijgen of de kranten van Associated Newspapers de privacy van de hertogin hebben geschonden door de brief aan haar vader te publiceren. Een rechter oordeelde in 2018 dat dat het geval was, maar de krant ging in hoger beroep. De hertogin zou volgens de uitgever namelijk ook meegewerkt hebben aan een boek over haar leven, Finding Freedom, en het dus niet zo nauw nemen met haar privacy. Waar de hertogin eerder zei niet meegewerkt te hebben aan het boek, moest ze afgelopen week toegeven dat wel te hebben gedaan. Ze was dat naar eigen zeggen ‘vergeten’.

De rechter doet naar verwachting op een later moment uitspraak.

