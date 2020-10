Smalende reacties op met corona besmette Donald en Melania Trump

Trump en het coronavi­rus: van ‘een griepje’ naar ‘it’s bad, it’s bad’

12:09 President Trump en het coronavirus hebben een turbulente relatie. Waar de president in maart nog meerdere malen aangaf het virus ‘very well under control’ te hebben, veranderde hij halverwege opeens 180 graden van standpunt. Nu blijkt hij zeven maanden later zélf besmet. Wat gebeurde er allemaal in de tussentijd?