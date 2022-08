Sluimerende lesbische gevoelens in de wereld van het vrouwenhonkbal

recensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag het sportdrama A League of their Own.

A league of their own Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Sportdrama (Amazon Prime Video)



Door het Europees Kampioenschap Vrouwenvoetbal, de Tour de France Femmes en de prachtige prestaties van de atletes tijdens het WK Atletiek staat de zomer van 2022 duidelijk in het teken van de vrouwensport.

Hoe lastig het was voor vrouwen om in de beginjaren een plaats te veroveren in de door mannen gedomineerde sporten blijkt uit de dramaserie A League of Their Own waarin de opkomst van het vrouwenhonkbal in de jaren 40 in Amerika wordt gevolgd.

Over dit onderwerp bestaat al een gelijknamige speelfilm uit 1992 met Madonna, Tom Hanks en Geena Davis in de hoofdrollen. Het was een verdienstelijke kijk op de groeipijnen en vernederingen die de vrouwen in 1943 moesten ondergaan toen zij aan hun eigen professionele honkbalcompetitie begonnen. Door de Tweede Wereldoorlog lag de Major League Baseball vrijwel stil omdat veel sterspelers in het leger zaten. Vrouwenhonkbal werd als een mogelijk alternatief opgezet.

Van ditzelfde gegeven is nu een achtdelige dramaserie gemaakt die veel dieper ingaat op de problemen die de vrouwenselectie van The Peaches moet overwinnen. Van de oorspronkelijke filmcast keert overigens niemand terug.

Groot verschil met de film van regisseur Penney Marshall is dat de inhoud veel explicieter is en meer diepgang heeft. Zo wordt er in elke aflevering duidelijk ingezoomd op de liefde die groeit tussen twee belangrijke speelsters, van wie achtervanger Carson (Abbi Jacobson) afkomstig uit de provincie getrouwd is met een soldaat die vecht aan het front.

Haar sluimerende lesbische gevoelens bloeien in elke aflevering steeds meer op, maar door de strikte regels van de teamleiding moet zij haar amoureuze escapades in het geniep uitvoeren. Het is per slot van rekening 1943!

Een tweede verhaallijn volgt de pogingen van een zwarte honkbalster, Max (een rol van Chanté Adams), om haar sport professioneel te kunnen uitoefenen. Maar volgens de richtlijnen van die tijd worden zwarte speelsters niet toegelaten. Ook Max heeft een geheime verhouding met een vrouw, nota bene de echtgenote van de dominee.

Haar moeder heeft haar bedenkingen over de ambities van haar dochter die zelfs een baantje in een fabriek neemt in de hoop om in het bedrijfsteam te mogen pitchen.

Zoals vaker met sportdrama’s uit de koker van Hollywood het geval is kunnen de makers de clichés van het genre niet uitbannen. Natuurlijk zit het de Peaches, overigens een fictief team, in het begin van de competitie niet mee. Vrijwel geen publiek op de tribunes, seksistische opmerkingen van bepaalde supporters en de eis om er op het veld zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien.

Volledig scherm © Amazon Studios Als de emoties en spanningen in de kleed- en slaapkamer soms te hoog oplopen vloeien de tranen rijkelijk. Uiteindelijk houden de speelsters elkaar voor: ,,Honkbalvrouwen huilen niet.”



Het zal geen kijker verbazen dat de Peaches op den duur hun wedstrijden gaan winnen. Dat is nu eenmaal de ongeschreven wet van Amerikaanse sportdrama’s: de underdog trekt altijd aan het langste eind.



Toch is de serie best vermakelijk. De personages zijn behoorlijk uitgewerkt ondanks het soapgehalte van bepaalde plotlijnen. De serie kan zich zeker meten met de oorspronkelijke speelfilm. En dat is een aangename verrassing.

Volledig scherm © Amazon Studios

Blader hier in onze database met series:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.