Slotseizoen The 100 eind mei op Netflix

Netflix heeft de internationale streamingsrechten van The 100. Eerder werd al bekend dat de post-apocalyptische serie vanaf 20 mei in Amerika wekelijks te zien zal zijn. Zes dagen later volgt Nederland en kunnen fans elke dinsdag inschakelen om een gloednieuwe aflevering te zien.



Het slotseizoen van de hitserie is langer dan de voorgaande seizoenen en bevat maar liefst 16 afleveringen. Dat maakt dat The 100 - toepasselijk - precies 100 episodes heeft. In het zevende seizoen wordt een uitzending gewijd aan de prequel, die zich honderd jaar vóór het begin van de serie afspeelt en in het teken staat van de op aarde achtergebleven mensen.



In The 100 worden honderd veroordeelde jongeren, 97 jaar na een nucleaire oorlog, naar een onbewoonbaar verklaarde aarde gestuurd. Echter komt de groep er al snel achter dat er een compleet nieuwe wereld is ontstaan en er nog meer overlevenden zijn.