Slepende zaak tussen model Lonneke Engel en olympisch ruiter Bartels om paard duurt voort

Caitlyn Jenner: ik ben te controver­si­eel voor trans-gemeen­schap

19 januari In een interview met de podcast The Skinny Confidential Him & Her heeft Caitlyn Jenner laten weten dat ze geaccepteerd heeft een ‘outcast’ te zijn binnen de transgender-gemeenschap. Volgens haar zou dit komen vanwege haar standpunten en achtergrond.