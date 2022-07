Slecht geluid in Arena laat popster Ed Sheeran bijna verdrinken

Concerten in de Johan Cruijff Arena; ze waren berucht om hun slechte geluid. Een dubbele echo van de tribunes en het gesloten dak leidden zeker in het verleden voor enkele dramatische galmavonden. Maar het stadion leerde bij. En zie, mede dankzij geluiddempende kussens tegen het dak, klonken de Rolling Stones vorige week prima. Wat Mick Jagger & co ook hielp: een stadion zonder lege plekken.