SLAM! organiseert festival in gigantisch reuzenrad

Jelka en Henry maken op hilarische wijze babynieuws bekend

11:43 Babynieuws voor Jelka van Houten (41) en Henry van Loon (38). De twee hebben gisteravond laat in een humoristische video bekendgemaakt dat er een kleine op komst is. Waar het stel eerst voor de grap discussieerde over de coronakilo’s, deed de actrice later uit de doeken ‘gewoon’ in verwachting te zijn.