Sinterklaasintocht zonder publiek is in trek: ruim 2,2 miljoen kijkers

De intocht van Sinterklaas was dit jaar anders dan we gewend zijn. Geen kinderen langs de kant, maar enkel wat medewerkers van het Sinterklaasjournaal. Eenmaal aangekomen aan wal werd de goedheiligman onthaald door enkele burgemeesters als Jan van Zanen (Den Haag) en Sjors Fröhlich (Vijfheerenlanden) en een enkele fictieve burgervader als Matthijs van Nieuwkerk (Zwalk).



Op social media kon de intocht op veel positieve reacties rekenen. ‘Och jongens, wat is dit allemaal goed bedacht en uitgevoerd. In dit jaar zó’n intocht neerzetten, klasse', schreef onder anderen Qmusic-dj Domien Verschuuren. Ook tv-columnist Angela de Jong was enthousiast en noemde het ‘misschien wel de leukste intocht ooit'. ‘Het was zoals de intocht hoort te zijn: één groot feest. Dank u Sinterklaasje.’



Met de 2,2 miljoen kijkers gaat de intocht niet de boeken in. Stefan de Walle is sinds 2011 actief als de assistent van Sinterklaas en in die jaren wist de intocht eenmaal al hogere cijfers te noteren. Dat is het recordjaar 2014, toen keken er 2,4 miljoen mensen naar de intocht.