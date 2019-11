Sinterklaas’ paard Ozosnel is niet wit, maar zwart

Paardenpiet raakte in paniek bij het zien van zijn baas. ,,Dus Ozosnel is een zwart paard en jij verft hem steeds wit?’’ vroeg Sinterklaas zich verontwaardigd af terwijl de verf van Ozosnel af droop.



Dat Ozosnel, de opvolger van de gepensioneerde Amerigo, koudwatervrees zou hebben (en Sinterklaas daardoor niet met de stoomboot, maar met de stoomtrein naar Nederland reisde), bleek een verzinsel van paardenpiet. Zou het dier nat worden, dan zou de witte verf eraf stromen. ,,Ozosnel is het beste paard van stal. Maar hij is zwart! En dan is hij niet goed zichtbaar in de nacht. Het is voor de pieten toch veel makkelijker om achter een wit paard aan te lopen? Dus verfde ik hem wit’’, legde piet in het bulletin van Dieuwertje Blok uit.