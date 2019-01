Singer-songwriter Duncan Laurence namens Nederland naar Songfestival

Van Duncan de Moor is bekend dat hij al enkele jaren aanstormend zangtalent coacht in de Amsterdamse muziekschool Vocal Center. ,,Dit is een heel bijzondere jongen’’, zegt schooleigenaar Dennis Ansems. ,,Duncan was al op jonge leeftijd in staat te kijken naar zijn eigen gevoel en dat te vertalen in persoonlijke liedjes. Hij is dus meer dan alleen technisch goed. Puur is het goede woord.’’



Ansems wist al enige tijd dat Duncan in beeld was voor het Songfestival. ,,Ik kreeg onlangs mee dat het bijna rond was’’, aldus De Moors collega die zegt het liedje in kwestie nog niet te hebben gehoord. ,,Hij is als coach in staat de ego’s van mensen los te koppelen van hun zangtalent. Een heel bijzondere kwaliteit. Duncan gaat altijd voor authenticiteit, ook bij de mensen die hij coacht.’’



Uit zijn instagramposts blijkt dat in de zanger een gevoelige man schuilgaat. Zo schreef hij begin deze maand dat hij vorig jaar met ups en downs te maken heeft gehad. ,,Ik was soms bang om te laten zien hoe ik me echt voelde en heb ik veel foto’s gepost van het feit dat ik gelukkig ben. Maar als ik door oude foto’s scrol en in mijn eigen ogen kijk, besef ik dat dat niet altijd het geval was’’, klinkt het openhartig. Volgens Laurence zijn social media ‘een van de factoren die angst, verdriet en depressieve momenten’ veroorzaken. ,,Een paar maanden geleden ben ik het minder gaan gebruiken, om te zien en te voelen welk verschil dat zou maken. Ik moet zeggen, het voelt goed! Minder posten, minder stress. Zo simpel is het. Wees je bewust van de impact die sociale media op je geest kunnen hebben. Het gaat tenslotte niet om de prachtige foto’s die je op je tijdlijn ziet, maar om de echte mensen die achter hen staan.’’