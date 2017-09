Sinéad O'Connor: Mijn moeder rook naar de duivel

In de uitzending verhaalde de 50-jarige over haar jeugd, waarin ze dagelijks werd geslagen en geregeld werd opgesloten. ,,Ze was niet in orde. Ze was heel heel heel erg niet in orde. Er hing een geur om haar heen van ziekte, de geur van de duivel", zei ze over haar moeder Marie. ,,Ik haat het dat ik nu niet voor haar kan zorgen en haar helpen, want niemand heeft haar geholpen. Ik zou haar verzorgd hebben, want ze was een monster."

Dr. Phil liet de Nothing Compares 2U-zangeres naar een psychiatrische kliniek in de staat Tennessee vliegen, nadat hij vorige maand de video's had gezien die ze op Facebook had verspreid. Daarin vertelde ze onder meer dat ze suïcidaal was. Sinéad wijt haar gedrag van toen aan een verstoring van haar hormonen. De zangeres had een operatie ondergaan waarbij haar baarmoeder was verwijderd. ,,Ik was naar huis gestuurd met wat aspirine, terwijl ik net chirurgisch in menopauze was gebracht. Mijn hormonen gingen alle kanten op, ik was helemaal van het pad."