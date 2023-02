Sinan Eroglu speelt Jezus in The Passion ‘Welke rol ik wilde spelen? Ik liet ze niet eens uitpraten’

Koken & Eten Zit er eigenlijk wel vlees in je frikandel?

De favoriete snack in Nederland is de frikandel. Ook veel Vlamingen zijn grote fan zijn van deze vleesstaaf. Meer dan 30 procent van de mensen bestelt het liefst een frikandel in de snackbar. Maar wat zit er eigenlijk in? Sommigen beweren dat er alleen maar slachtafval in de snack zit, net zoals ogen of beenderen van dieren. Klopt dat? En hoe zit het met een plantaardige frikandel?

11 februari